◎元旦出遊看這裡 國道疏導措施公布

為讓明年元旦連假車潮順暢，交通部高速公路局今日宣布2021年1月1日至3日共3天的國道疏導措施，收費措施維持單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折、每日0至5時全線暫停收費外，國5南港系統南向首2日的6至12時實施高乘載管制，同時封閉國5石碇及坪林南向入口半天，至於國3往國5雙向及國5南向將提前於今年12月31日實施精進式匝道儀控，緩解跨年車潮。

◎12／1起確診者無法返台 陳時中：現在可以回來啊

秋冬專案將於十二月一日上路，由於限制返台者將出示新冠病毒採檢陰性證明才可入境，引起不少海外國人跳腳，近期就有台商投書媒體，質疑指揮中心拒絕讓染疫國人返台治療有違健保精神，但衛福部長陳時中今天強調，秋冬專案12月1日才上路，他現在還可以回來啊，同時也批評該名台商的要求並不合理。

◎腸鏡太有感 55歲男改無痛腸鏡找到癌

一位55歲的男子接受大腸鏡檢查，當腸鏡進入約20公分長度就受不了喊停，後來再次接受無痛腸鏡檢查，順利的做完了全大腸檢查，竟然在大腸末端接近盲腸的升結腸處發現癌腫瘤，男子接受了後續的醫療處置，因即時發現而預後相當良好。澄清醫院麻醉科醫師柯吉貞表示，做腸鏡、胃鏡檢查，有些受檢民眾因緊張、抗拒而影響檢查效果，此時不妨考慮鎮靜無痛腸鏡檢查。

◎擅用柯佳嬿照片賣飾品 購物網站要賠50萬

女星柯佳嬿在台劇《想見你》中飾演女主角「黃雨萱」，購物網站「非常勸敗VeryBuy」販售柯在劇中穿戴的同款飾品，因此直接使用柯的照片。柯認為肖像權受到侵害，提告求償150萬元，台北地院23日審結，判「非常勸敗」應賠償50萬元，柯上訴。

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(中時新聞網)