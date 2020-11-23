再39天含萊克多巴胺美豬與30月齡以上美牛即將進口，衛福部長陳時中日前表示，承諾元旦前會派員赴美查廠，若不符我國衛生安全標準就不會開放進口，對此國民黨立委蔣萬安表示，根據相關行政命令，查廠為進口必要條件，元旦前若未完成查廠就不該開放進口。

立法院財政、社會福利及衛生環境委員會今(23)日處理中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(108至109年度)決議。

蔣萬安質詢時問到，查廠組團是派員赴美國屠宰場與畜牧場，還是由駐外人員負責？何時能組團出發？

衛福部常務次長石崇良回答，仍在洽接。

蔣萬安說，若沒有實地查廠不該貿然開放美豬進口，尤其這次是開放全豬，尤其內臟處理一定要實地查廠證實合乎衛生安全標準。

然而石崇良多次強調，查廠並非進口必要條件。

蔣萬安批，根據衛福部送入立法院修正的「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」行政命令，在開放含萊克多巴胺的美豬進口前應實地查核，強調「查廠當然是必要條件，衛福部不要帶頭違法。」

時代力量立委陳椒華問到，過去5年查廠比例偏低，2014-2018年美牛查廠佔比僅20.9％，複查率高達5成，很多小廠沒去，好像只是「去訪問」，查廠行程應深刻檢討。

陳椒華進一步指出，美豬僅標示產地不標示是否含萊劑，是否會危害國人健康之虞？

石崇良回答，針對美豬進口已經過健康風險評估，按照國人健康飲食習慣是安全的。

陳椒華反駁，國內沒有做過動物性實驗，不要用「認為」來判定這樣的評估是安全的，衛福部應該對國人健康有更專業的表達。

國民黨立委林德福表示，查廠就是針對貿易商的管控機制，昨天秋鬥那麼多人上街頭，就是不希望國人吃到萊劑，為何台灣豬農不能用瘦肉精，卻進口含瘦肉精豬肉？批衛福部是「腦筋錯亂。」

(中時 )