中國大陸沿海抽砂船因違法在我海域抽砂遭到扣押，不過我方雖扣押抽砂船，在拍賣上卻並不順利。民進黨立委周春米今天在司法法制委員會質詢法務部次長蔡碧仲，如何處理這些抽砂船，蔡碧仲建議政府直接買下來當國軍訓練的飛彈標靶。

周春米指出，這些抽砂船扣押回來停在港口，在等待被拍賣出去的期間，保管費跟清潔費都已經超出地檢署的業務費。民進黨立委蔡易餘也指出，國內根本沒人在用抽砂船，台灣都是岸邊用怪手挖砂。

對此，蔡碧仲也坦言，這也是法務部認為最困難的地方，主要是怕對岸用人頭把船買回去，所以拍賣都有資格限制，結果就是賣不出去，因此政院已經跨部會開過會討論如何處理，像是他就認為政府應該把抽砂船給承受下來，用來做把船，當飛彈練習用。

周春米則認為政府應該直接用行政沒入的方式，就不用花錢買下來，蔡碧仲說，目前檢察官是認為如果要沒入應該要等判決定讞。周春米說，行政沒入就不需要等判決定讞了。蔡碧仲說目前行政院政務委員羅秉成也已經召集過跨部會討論了，會將報告提供給立委。

蔡易餘也表示，台灣根本沒人在投資抽砂船，台灣沿岸都是用怪手挖砂，因此他建議法務部應該跟漁業署或相關單位討論，是不是乾脆把被扣押的抽砂船直接拿來政府自己用，幫助台灣沿岸抽砂使用，撇開這是大陸的船，我們自己就不用再發包出去。

(中時 )