台中驚傳駭人聽聞的男女桶屍命案！據了解，某犯罪集團處理金錢糾紛，當事人還不出錢就狠奪性命，還以殘忍桶屍手法處理遺體，1名成員因備受良心譴責透露內情。警方獲情資後，在台中、苗栗山區循線分別挖出兩具桶屍，1人疑是50多歲男子、另1名疑是106年被家屬通報失蹤的未成年少女。據了解，警方循線緝捕6人送辦，檢方聲押禁見已獲准。

據了解，中部犯罪打擊中心日前接獲情資，得知這起犯罪集團桶屍殺人案件，循線在台中及苗栗山區發現遭遺棄屍桶，並找出2名遺體，因遺體遭淋強酸、早已面目全非。

檢警經鑑識追查比對，發現1名被害人疑為54歲的男子、1名疑似在2017年被通報失蹤的16歲少女。檢警目前僅證實命案，但對詳細案情三緘其口，僅低調表示，須進一步採DNA送鑑識，待見並報告出爐，確認2名被害人身分，再對外說明。

據了解，有犯罪集團成員因犯案落網，因良心不安而向警方透露命案，桶屍案才曝光，警方循線緝凶逮捕涉案人，共有6人落網。據了解，此6人已遭檢方聲押禁見獲准，全案檢警正積極追查、釐清案情。

據悉，苗栗警方和刑事局中部打擊犯罪中心上個月到銅鑼鄉偏郊，挖出第1具鐵桶，但第2具桶屍卻在台中某山區被發現，2具屍體面目全非，警方不願透露詳細案情。

有資深刑警表示，這次會同多單位辦案，可能從死者的地緣關係著手調查，1具桶屍被發現棄於苗栗山區；另１具桶屍在台中，太平、豐原有山區，但太平警方否認近來有棄屍體相關案件辦理。

(中時 )