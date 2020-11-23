近期新冠肺炎確診率再度上升可能令歐元區經濟於第四季出現收縮，貝萊德表示，雖然疫苗即將問世，但疫情衝擊將對各產業造成重大影響，建議投資人需要調整投資組合以適應包括中期內通膨上升的趨勢，另外，也看好永續發展資產，因為永續發展已成為投資組合抗跌力的根本來源。

貝萊德表示，新冠肺炎疫苗全面普及的時間表將成為促進經濟重啟的關鍵因素，特別是考慮到美國加推財政刺激措施的希望越來越渺茫。由於不能只依靠貨幣政策來推動經濟成長，財政政策仍將是彌補家庭及企業收入缺口的重要工具。有關疫苗研發的利多消息進一步支持貝萊德對2021年出現週期性復甦及財政扶持措施需求減少的基本觀點。隨著受疫情重創的產業陸續恢復正常及就業率回升，疫情對經濟造成長期損害的風險有望降低。投資人及決策官員也對前景看到希望。此外，與全球金融危機後情況截然不同的是，目前各國並無收緊財政政策的計劃。

貝萊德建議投資人需要調整投資組合以適應包括中期內通膨上升的趨勢。基於這些看法，更確信應策略性減碼名目債券及選擇通膨連結債券，並將資產配置於亞洲成長主力及私募市場，以便在後疫情時代有效分散風險。另外，貝萊德也看好永續發展資產，因為永續發展已成為投資組合抗跌力的根本來源。雖然疫苗即將問世，但疫情衝擊引發結構性優勝劣汰，對各產業造成重大影響。在美國政府分裂的情況下，大型科技企業可望維持較高利潤率，而航空業則可能是遭受重創的產業之一，因商務旅行復甦步伐緩慢。

(工商 )