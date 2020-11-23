熱門電商京東（JD.com）公布，2020年雙11期間的全球跨境業務成交金額比2019年同期增長144％，消費者上網買遍全世界已成為主流趨勢。雙11購物節甫結束，消費者的網購熱情還在持續升溫當中。根據財政部調查指出，2020年截至10月份，我國進口快遞簡易報單數量已破5,000萬件，且在過去10年間成長已高達6倍，充分反映台灣消費者對海外商品的旺盛需求。隨著歐美最大折扣旺季「黑五購物節」即將來臨，萬事達卡攜手海外各大電商，推出最強折扣攻略，預計將再掀起一波海外網購熱潮。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，萬事達卡新常態消費大調查指出，有9成台灣民眾表示在接下來一個月內會再次網購，預期在即將到來的感恩節、聖誕節，到跨年的連續折扣季，會成為消費者的線上海淘高峰。調查中也看到除了服飾、3C等常態熱門商品，今年受到疫情影響，保健食品躍升為台灣人最常購買的品類第三名，萬事達卡看到了消費者購買行為的轉變與一大需求，特別推出相關優惠，讓持卡人在家動動手指就能滿足生活所需。

從資策會的研究報告指出，有高達84.3％的台灣消費者表示有意願跨境網購，其中79.9％的跨境網購消費者習慣自行購買，但仍有3成消費者會透過個人代買家購買，另外報告中也顯示台灣消費者在海外網購的前三大誘因分別為價格實惠(69％)、種類多元（42.2％）與折扣多或促銷頻繁（29％），萬事達卡深知今年消費者不能親自享受出國購物的樂趣，要用最優惠的價格提供持卡人最多元的購物選擇，三個願望全面滿足。

在萬事達卡新常態消費大調查中，榮登今年最受台灣消費者歡迎的購物品項就是服飾鞋帽配件類，有超過5成的消費者表示短期內會再次購買，萬事達卡精選全球多家流行時尚電商，讓持卡人一次購足最夯潮牌精品，提供包含BNKR、COGGLES、MyBAG、YOOX、Zalora等熱門電商推出最低75折起優惠，來不及搶到雙11折扣的持卡人們不用等明年，也不需要研究複雜的代買攻略，萬事達卡獨家權益讓你舒心購物，時髦迎新年。

對於今年充分受到消費者關注的保健食品，萬事達卡提供MyProtein線上運動營養保健品牌低至6折的優惠，照顧持卡人的健康。不只健康的身體，更要有充實的心靈，萬事達卡提供持卡人The Yoga Collective線上課程優惠，在家就能體驗在加州威尼斯海灘進行瑜伽、冥想的氛圍，也可以根據自己當天的心情和需求自選課程，充實更富足的心靈。

辛苦了一整年是時候好好犒賞自己，安排一趟放鬆小旅行，即日起只要使用萬事達卡在Hotels.com及Expedia等訂房網站立享預訂88折優惠，一張萬事達卡在手，所有願望一次達成。

(工商 )