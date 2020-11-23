聯電(2303)亮燈助攻，台股指數一度登13900點再創新高！

上周五美股漲多拉回，未影響今天台股多頭氣勢，台股指數創高後歷經上周四、五兩天拉回整理，今天多頭攻勢再起，8吋晶圓代工產能吃緊，價格持續看漲，半導體產業需求暢旺，聯電及台積電(2330)再度攜手扮演台股攻高要角，聯電盤中股價率先亮燈漲停，世界先進(5347)同步走高，半導體個股紅光滿面，IC設計的旺玖(6233)及矽力-KY(6415)亮燈漲停，晶豪科(3006)、智原(3035)、力旺(3529)、祥碩(5269)盤中股價強勢大漲，晶心科6533)、台揚(2314)、閎暉(3311)、青雲(5386)、夠麻吉(8472)、辣椒(4946)及豐謙(5523)盤中股價漲停，在半導體領軍、中小型股同樂下，台股指數開高走高，盤中一度突破13900點，以13921.16點，再創歷史新高，截至11點30分為止，加權股價指數13847.78點，上漲131.34點，成交量1611.24億元，OTC指數為172.79點，上漲1.4點，成交量414.64億元。

今日上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲1.96%，其次是半導體類股及電纜類股，分別上漲1.67%及1.47%，表現較差者為百貨類股、電機類股及玻璃類股，其中百貨類股下跌0.8%，電機類股下跌0.71%，玻璃類股下跌0.24%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲2.02%，表現最差為鋼鐵類股，下跌0.33%。

就技術面來看，美股高檔震盪，台股維持驚驚漲格局，上周加權股價指數收盤為13716.44點，累計一周上漲443.11點，漲幅為 3.34%，周K線收紅，為連續第3週收紅K線，周成交值為11421.28億元，較前一周增加，OTC收盤指數為171.39點，累計一周上漲4.72點，漲幅為2.83%，周K線收紅，亦是連續第3周收紅K線，周成交值為3455.72億元，較前一周增加；今天台股在半導體前景看俏，聯電(2303)亮燈漲停帶動下，指數開高走高，盤中一度突破13900點，再創歷史新高；上周台股經過上半周急漲後，雖然連續兩天呈現拉回整理，但回測5日均線守穩，全周指數大漲443點，成交量也逐步放大，今天台股指數再度攻高，續創歷史新高點，目前台股長線趨勢明確，而且年底股市氣氛偏向有利，多頭仍有續攻機會，預估本周指數區間在13800點上下300點。

分析師表示，由於美國總統拜登(Biden)勝選，不確定因素移除，且疫苗(Vaccine)陸續傳佳音，疫情將可望逐步緩解，加上台股第4季進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆之下，外資積極買超台股，推升台股頻創新高，多方格局不變，建議不預測指數高點，持續偏多操作，但因短線漲幅已大，應買黑不追高，選股建議聚焦蘋概股、半導體、5G概念、電動車、基建等財報利多及明年第1季展望佳的業績題材股。

台達電(2308)今年第4季產品組合將優於先前預期，預估營利率將上調，同時Apple 5G手機上市，美規版支援毫米波，將使2021年基地台與手機微型被動元件營收優於預期；晶電(2448)今年第4季開始針對Mini LED供貨，10月營收年成長2.2%，並預期11月及12月營收可以維持相當水準，由於今年第4季台灣LED產能陸續移轉至Mini LED產線，預期晶電的藍光產能稼動率可望明顯回升至80%以上水準，有利其今年第4季毛利率改善；展望2021年，過去Mini LED產品已耕耘5年之久，品牌及面板業者積極推動下，將於2021年正式放量。

(時報資訊)