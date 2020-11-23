證交所舉辦「雲端暨資通訊主題式業績發表會」，於11月25～27日登場，共邀請9家上市公司參加，廣隆（1537）、佳必琪（6197）、虹堡（5258）等3家公司，於11月25日首發，向投資大眾說明財務業務情形。證交所表示，期透過聚焦主題產業方式，展現各公司競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。

受疫情影響，居家辦公、遠距教學已成為全球生活及工作的新常態，更因而帶動資通訊產品及雲端服務需求，相關產業上市公司業績受惠成長，證交所為協助投資人聚焦產業基本面，此次規劃舉行雲端暨資通訊產業為主題，首先由廣隆（1537）、佳必琪（6197）、虹堡（5258）等3家公司，將於11月25日舉行。

接下來，鈞寶（6155）、研揚（6579）、志聖（2467）等3家公司於11月26日召開說明會，百容（2483）、聚鼎（6224）及界霖（5285）等3家公司接棒於27日舉行。

證交所指出，此次業績發表會，全程將採線上直播方式舉辦，不開放投資人現場參與。為維持投資人與上市公司意見交流，投資人可於會前一日在活動網頁線上提問，與會上市公司將針對問題進行回覆。本次活動相關訊息，請至證交所網站首頁「焦點專區-公告/活動」瀏覽。

(工商 )