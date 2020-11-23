上周外資提前卡位補漲行情、加碼記憶體股，對南亞科(2408)單周買超達35975張；南亞科今早持續帶量上攻，攻過70元，盤中大漲3.3元至72.1元，創下3月中旬以來新高價。

美系外資表示，近期國際資金加碼全球記憶體股，除了南亞科等台廠，三星、海力士和美光也強漲。目前DRAM報價尚未止跌，但預期明年第1季止跌，熱錢應是搶先卡位補漲和景氣行情。

美系外資指出，三星、美光對第4季偏保守態度，平均產品價格(ASP)估持續較第3季下滑，但預估DRAM現貨價格最快可能在11月底至12月出現復甦訊號，明年第1季有機會止跌，後二至三個月將看到廠商獲利及ASP大幅提升。

美系外資預測DRAM合約價將緊追現貨價走勢，在今年3、4季連續下滑後，明年第1季可望轉為持平，明年第2、3季逐季成長低至中個位數，明年第4季再成長0~5%，廠商ASP也將在明年第1季轉為正成長，明年第2、3季增幅擴大。

美系外資預估南亞科2021~2022年獲利呈現雙位數成長。上周外資提前卡位補漲行情對南亞科單周買超達35975張。另外，上周投信同步買超南亞科3499張。

(時報資訊)