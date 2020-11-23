新加坡貿易和工業部(Ministry of Trade and Industry)最新報告，今年經濟難有成長現象，不過由於第3季經濟衰退幅度優於原估值，故今年整年經濟衰退預估，也可望縮小到不超過6.5%。

受到疫情嚴重衝擊影響，新加坡政府在8月曾預估，2020年經濟衰退幅度將在5%到7%之間。但最新報告顯示，今年整年衰退幅度將有機會改善，可能落在6%與6.5%之間。政府官員並首次預估2021景氣狀況，疫情後復甦成長可期，經濟成長幅度將上看4%至6%。

今年初受到疫情衝擊，新加坡第3季經濟成長年增率，目前還是負成長5.8%，雖是今年連續第3季出現衰退，但已比第2季的負13.3%要好太多。若經過季節性調整，數字比較不失真情況下，第3季經濟成長的季增率竟高達9.2%，顯然有長足反彈。

從上述可知第3季經濟成長年衰退5.8%，季大增9.2%，都優於政府事先預估的年衰退7%，以及季反彈7.9%。過去44年來，新加坡曾出現過經濟成長18.6%榮景，最差就屬第2季的負13.3%。

新加坡官員指出，這要歸功於6月時封鎖的商業活動又漸開放，但未來的不確定性太高，讓經濟成長又多添未知數。不過，已受到疫情衝擊的重大慘業，例如航空業與觀光業，將隨旅客與遊客數量漸增，營業額也將同步回升。但這也是漸進式的，不是一下子就可激增。

報告同時也指出，中國大陸目前疫情已獲控制，至今年底前的復甦是可以期待的。反觀歐美地區正受疫情折磨，重啟限制社會活動禁令，將會影響景氣復甦進度。

(時報資訊)