英利-KY(2239)在法人看好大陸車市復甦態勢不變，加上新能源車挹注，今天買盤積極，股價盤中攻上漲停，也是睽違一年後，股價再次站上百元。

英利-KY第3季在大陸車市銷量回升以及自身獲利率改善等因素，單季營收為54.27億元、毛利率18.0％、營業利益率7.6％，每股盈餘1.75元。

該公司10月營收18.83億元，年增23.4％，儘管十一長假導致工作天數減少，但仍為今年度表現次佳月份，法人指出，11、12月邁入客戶年底拉貨潮，營收可望逐月成長，預估第4季營收可回升到60億元以上，每股盈餘2元。

大陸十四五計畫已明確規畫2025年新能源車年銷量達到總量20％左右，英利-KY主要客戶大眾集團(Volkswagen)、沃爾沃Volvo以及Daimler集團發展新能源車目標明確，英利-KY除了供應既有結構件外，電池殼體有助提升每台車獲利貢獻。

目前在手訂單包括沃爾沃的兩款新能源車款、2020年底則開始生產一汽大眾MEB車款產品，2022年開始供貨北京奔馳的國產化新能源車款，2021年新能源車相關產品營收占比將達1成。法人報告認為，2021年基期偏低、德系及豪車品牌市占率持續提升、電動車相關產品放量等因素下，整體營收年增率上看1成以上，獲利年增可達8成左右。

(時報資訊)