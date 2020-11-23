《中時》專題獨家報導YouBike共享單車系統獲得全台10縣市採用，但前30分鐘免費騎乘補貼金額高，外界擔憂推動共享單車造成縣市政府陷錢坑，尤其桃園還遭審計部點名，桃園市長鄭文燦23日強調YouBike計畫很成功，也認為補貼政策值得檢討，但要等到使用成熟再來考慮更改。

YouBike前30分鐘免費騎乘的10元費用，新北市1年補貼3億多元，全台最高，桃園市補貼1億2550萬元，遭審計單位點名改善，彰化縣每年也補貼1200萬元，北市則自2015年取消免費優惠時段，落實使用者付費。

鄭文燦表示，各縣市都採取前30分鐘免費，補貼的金額從1億到3億都有，審計部是認為全部的YouBike計畫，補貼政策值得檢討，他也認同，但要等到使用成熟以後，再來考慮補貼政策是否可以修改，強調目前還在全面推廣的階段，希望綠色交通可以成為主流，最後一哩路可以用YouBike轉乘，「我想六都的首長大部分都持這個看法！」

(中時 )