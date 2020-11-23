香港女星李若彤以《神鵰俠侶》、《天龍八部》走紅，又因仙氣凍齡外表，被封為「最美小龍女」，保養有術的她，日前公開量22吋小蠻腰後，李若彤又在節目辣穿中空裝，大秀馬甲線，而同為節目嘉賓的溫碧霞辣度也沒輸，火辣熱舞炒熱全場氣氛。
李若彤和溫碧霞是演藝圈著名的凍齡美魔女，雙姝總以驚人美貌和好身材讓外界看呆，而李若彤近日就登上陸綜《天天向上》大秀火辣身材曲線，李若彤身穿中空裝，火辣放送蠻腰，她還示範雙手舉啞鈴，馬甲線和手臂線條美翻了。
而同場嘉賓溫碧霞辣度也沒輸，擁「最美坦己」稱號的她，不只跟著李若彤展現蠻腰，溫碧霞還換上一身亮黃色中空裝，火辣熱舞炒熱全場氣氛，舉手投足超性感，完全都看不出她已54歲。
李若彤和溫碧霞凍齡、身材又好，雙女神辣翻全場，獲得網一片狂讚：「我都老了，他們為什麼還不老」、「果真歲月不敗美人」，同時還有粉絲留言「小女子芳齡可有20」，把溫碧霞逗得哈哈大笑，也有人問「想知道妳是如何保持這麼多年不變」，也釣出溫碧霞回應：「運動多點快樂多點努力多點」。
(中時新聞網)
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