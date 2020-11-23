侯友宜談牛肉麵、Youbike

皇家傳承牛肉麵遭檢舉被新北市政府稽查，國民黨立委葉毓蘭22日在臉書提及，「針對性和效率太強的選擇性辦案，如果是新北市政府，我照批！」對此，新北市長侯友宜今（23日）回應，一切依照相關規定辦理。

皇家傳承牛肉麵店遭民眾爆料，位在新莊的食品加工廠並未登記，新北市經發局20日前往稽查時，衍生「不願意受檢」的爭議，市府今（23日）將再度前往稽查。

葉毓蘭在臉書中寫下，自己才抱病請假去質詢調查局去年11月緝獲大量安非他命販毒案，卻將送驗的6.5公斤毒品遺失，一年都沒有動靜，沒查。反觀，這個所謂的食安地下工廠案，就算是檢舉，居然可以即報即查。

葉毓蘭也說，犯罪、違規、違法的查處偵辦，都有比例原則。調理包工廠是否為地下工廠，有沒有重要到比查萊豬、地溝油緊急。新北市政府收到誰舉發，是不是特殊政黨豢養的網軍去大量檢舉，一如NCC處理中天的模式，有沒有特殊政黨的介入，這樣過於快速的回應，就會讓人有選擇性辦案的疑慮，就有侵害人權之虞。

侯友宜今（23日）出席市政行程時回應，任何人都可以有他的想法，對自己而言只有一件事情，執法單位一切依照相關規定辦理，毋枉毋縱，好好為食安把關。

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(中時 )