滬指23日小幅開高，盤中在釀酒、金融等相關類股的帶動下維持強勢上揚態勢，盤中收復3,400點；深成指、創業板指亦小幅走高。滬深兩市走勢分化，北向資金呈淨流入態勢。

截至午間收盤，滬指漲0.86％收復3,400點，收報3,406.79點，上漲29.06點。深成指漲0.46％，上漲63.21點，報13,915.63點。創業板指漲0.58％，漲15.43點，報2,682.52點。滬深兩市合計成交人民幣（下同）5,606億元，北向資金淨流入31.36億元。

(工商 )