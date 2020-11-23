滬指午盤收漲0.8％ 收復3,400點 12:102020/11/23 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滬指23日小幅開高，盤中在釀酒、金融等相關類股的帶動下維持強勢上揚態勢，盤中收復3,400點；深成指、創業板指亦小幅走高。滬深兩市走勢分化，北向資金呈淨流入態勢。 截至午間收盤，滬指漲0.86％收復3,400點，收報3,406.79點，上漲29.06點。深成指漲0.46％，上漲63.21點，報13,915.63點。創業板指漲0.58％，漲15.43點，報2,682.52點。滬深兩市合計成交人民幣（下同）5,606億元，北向資金淨流入31.36億元。 (工商 ) #上揚 #滬指 #收復 #盤中 #態勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》外資卡位買超 南亞科攻過70元 11:592020/11/23 財經 《韓股》外資連12買 KOSPI急攻2600點 11:082020/11/23 財經 晶圓雙雄帶動 台股衝上13,800點關卡 09:172020/11/23 財經 《港股》港股漲跌互見 恆指跌48點 國企漲88點 12:502020/11/23 財經 《半導體》法人周買超逾12.4萬張 旺宏續攻 11:252020/11/23 財經 花旗eFX 暫停台幣、外幣交易 04:102020/11/23 金融．稅務 《產業》訂單能見度看俏 玻纖產業擺脫谷底 13:242020/11/23 財經 港疫情升溫 恒指開高走低 12:252020/11/23 財經 民進黨內充滿2018年的既視感 媒體人嘆：業力引爆 08:512020/11/23 政治 車商Q3財報靚 股價踩油門 04:102020/11/23 證券．權證 財經熱門新聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 都更新典範 新店行政園區落成 - 財經焦點 - 中國時報 被逼瘋！大咖狂倒貨這檔48萬張 專家驚洩台股後路 - 財經 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 14檔法人連買 乘勝追擊 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。