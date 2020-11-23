阿里巴巴集團董事局主席、首席執行官張勇23日出席在浙江烏鎮舉行的「世界互聯網大會互聯網發展論壇」，對於近日官方提出加強互聯網平台管理，張勇稱，這是非常及時和必要的，阿里巴巴將積極回應國家政策和法規，用自身更高的要求建設更為健康的平台經濟。

新浪財經報導，張勇強調，為了保障互聯網和數位經濟有序健康的發展，官方正在就平台經濟領域的政策和法規徵求意見，這是非常及時和必要的。張勇稱，大陸的數位經濟能夠走在全球的前列，並且出現一批優秀的互聯網公司和平台性的企業，得益於政府鼓勵發展和創新的各種政策，也得益於大陸這個全球最大的市場。

他稱，在大發展的過程中，一定會出現很多新問題新挑戰，需要有與時俱進的政策和法規來進行管理。發展和治理監管永遠是相互促進、相互依託的關係，讓平台企業不僅能夠自身發展好，同時能夠服務於整個社會的可持續的健康發展。對於平台經濟未來的發展，阿里巴巴將積極學習和回應國家的政策和法規，用自身更高的要求建設更為健康的平台經濟。

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