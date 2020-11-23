看來巫師後衛沃爾已經完全槓上球隊高層了！根據《The Athletic》記者阿德雷奇23日爆料，已經快要兩年沒上場打球的沃爾，相當不滿巫師打算拿他去跟火箭交易韋斯布魯克，甚至外界已把畢爾當作巫師一哥謠言，更讓沃爾打算另謀發展。

「沃爾提出交易申請想要離隊，我一點也不驚訝，這只是雙方矛盾情緒被擺在交易檯面上面，」阿德雷奇表示，「當沃爾本周回到球隊，心中原本想的是帶領巫師在新球季打出好成績，卻聽到要拿他跟韋斯布魯克互換，他當然很火大。」

阿德雷奇強調，外界謠傳沃爾的巫師一哥地位已被隊友畢爾取代，也讓沃爾相當不滿，畢竟他自從2018年12月左腳跟受傷開刀後，就沒有上場打過球，但他先前連5年入選全明星賽，更入選過年度第三隊，怎麼可以就此宣告他不行了。

但從現實面來看，沃爾確實太久沒有打球了，外界都在懷疑他傷癒復出之後，還剩幾成功力可以拚戰，這也造成他的交易價值大幅下滑，巫師想用他去換回韋斯布魯克，只能說是比較現實或務實的做法，卻讓始終表達效忠的沃爾心灰意冷了。

(中時 )