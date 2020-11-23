便利超商在台灣五步一家、十步一店，為了競爭各業者無不強調服務的多元性、便利性及創新性發展，其中便利性又是超商服務的核心，不過，超商的服務百百種，也讓網友熱議「便利商店最多餘的服務是哪個？」

原PO在PTT八卦版指出，過去便利超商只是專門做零售商，隨著時代變遷，不僅結合電商、售票、繳納費用、寄貨及收貨等，甚至逢年過節還可訂購禮盒及特定商品，而在眾多服務中，原PO問「大家認為最多餘的服務是哪個？」

貼文一出，不少網友認為「收寄貨吧，我附近全家都變貨運站了」、「年菜吧？為什麼會想買超商年菜啊，是很便宜然後吃個氣氛嗎？」、「熱壓吐司」、「一直問你有沒有會員 ，有夠煩」、「送洗衣服」、「叫計程車」。

超商咖啡成為銷售主力之一，也被譽為「黑金經濟」。（圖／讀者提供）

而最令人意外的是「咖啡」也在榜上，部分網友認為買便利商店的咖啡幹嘛不直接買罐裝咖啡就好，也有人說咖啡奶茶那類的，去咖啡店或手搖飲店買就好。

根據公平會資料統計，2019年5家主要連鎖便利商店的收入96.6％來自銷售商品，服務收入僅佔3.4％。數據顯示，連鎖式便利商店提供的服務項數高達4575項，較2018年大加669項，雖然服務不斷增加，但實際佔總收入比例卻極低，僅3.4個百分點。

(中時新聞網)