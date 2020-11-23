民進黨立委高嘉瑜日前曾表示台北市房價居高不下，就連她也租屋10年，嘆買不起房。但近日遭爆「財產申報資料，名下有2筆建物、4筆土地，都在內湖，共價值2500萬元」，被網路輿論砲轟，高嘉瑜雖極力解釋稱自己兩筆建物「原本要自住，但因裝潢考量以及工作忙碌無暇處理，且沒出租」，更貼出目前租屋處的照片，表示因為自己有囤物癥，所以難以搬家。

對於高嘉瑜近來遭到輿論的猛攻，臉書粉專「鷹之眼」今(23)日發文指出，其實這一切都有跡可循，「在台灣，不知道何時開始，流傳著一個都市傳說，寧可拆道觀，拆佛堂，也不能拆民進黨的台。」搞得現在全台上下，都沒有人敢說實話！

日前高嘉瑜在立院質詢外交部曾厚仁次長時，意外釣出「美豬進口是台灣主動向美方爭取的」之事實，隨後引發外界狂批執政黨的風波。身為民進黨員卻拆民進黨的台？連藍營都有人直言「為高嘉瑜擔憂」。

該粉專並指出，日前身陷「牛肉麵之亂」的皇家傳承牛肉麵店也有相同困境，該店曾因一封「原諒簡訊」，出面打臉前行政院發言人丁怡銘，現在已慘遭查水表，陷入地下工廠的指控中難以自清。

民進黨的凶狠讓人畏懼，若你拆了民進黨的一扇門，他就會拆你全家整棟樓！該粉專狠酸，但如果你拆完門後趕緊補上一扇銀門或是金門，那你可能還有機會逃過一劫！

(中時新聞網)