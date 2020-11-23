國發會主委龔明鑫表示，第4季外銷訂單、出口表現超過預期，預估台灣今年經濟成長率不僅將超過主計總處預估的1.56%，也有機會超過1.8%。此外，針對RCEP影響，龔明鑫表示短期影響沒那麼大，主要原因包括關稅涵蓋率增加有限等因素，但政府會持續超前部署。

立法院經委會審查110年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於行政院國家發展基金、離島建設基金及花東地區永續發展基金。龔明鑫今天列席報告並備質詢，做上述表示。

龔明鑫指出，隨著台灣今年8、9、10月經濟表現資料出來後，預估台灣今年經濟成長率會超過主計總處原本1.56%的預估值。加上第4季外銷訂單、出口表現也比原先預估來得好，評估全年GDP會超過1.8%以上。

此外，經濟部昨天跟業者進行座談會討論RCEP影響，龔明鑫表示短期影響沒那麼大，主要原因包括關稅涵蓋率增加有限、部分敏感性產業仍排除在清單外，以及降稅生效時程長。

經濟部為了因應亞太15國日前簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP），昨天下午邀集石化、塑膠、紡織、鋼鐵等4大產業相關的7個公會，進行座談會；不少業者更關心現在面臨問題，包括肺炎疫情持續影響訂單、外資持續匯入台灣造成匯率壓力等。

龔明鑫表示，RCEP雖然有影響，但是短期衝擊沒那麼大，主要原因包括關稅涵蓋率增加有限、部分敏感性產業仍排除在清單外以及降稅生效時程長，但政府會持續超前部署，一為跟美國洽談雙邊貿易協定（BTA），或是加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），持續鬆綁國內法規。二為產業需要具備真正的競爭力，做出產品差異化、維持供應鏈穩定等。

(時報資訊)