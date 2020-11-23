實在太尷尬！大陸四川成都有一家火鍋店，號稱「專為女神打造」，最近有一位劉姓男子與其男性友人，花了約1小時排隊想進去吃火鍋，結果在進門前一刻，被店家發現沒有女伴同行，因此被拒絕入內消費吃鍋。劉男與友人不甘花了時間排隊，卻不得其門而入，氣到與店家起爭執，後來餐廳使出「折衷一招」，安排一名女員工陪劉男用餐，但整個場面實在詭異又尷尬。

綜合陸媒報導，這家必須要有女性同行，才能進入消費吃火鍋的餐廳，名叫「女神有約火鍋小館」。劉男聲稱，他是在本月21日和朋友在店外排隊想進去吃鍋，但在排隊的這一個多小時期間，店家完全沒通知，必須要有女性同行，才能入內消費。結果他與男有人花了約1小時，好不容易終於排到了，卻因為消費者沒有女性，慘被拒絕於店外，讓他氣得直呼「就是歧視我們男性。」

而這家火鍋店有員工出面表示，這是一間專為女神、女孩子打造的一間火鍋店，也就是要有女士的邀約（或同行）的情況下，才能入店消費。餐廳負責人也指出，這相關規定就是本間店鋪的特色；並強調「我們有在顯眼的位置提醒客人，你要進來消費，就得尊重我們的規則。」

後來因為劉男不甘花了時間等，還不得其門而入，無法進入「女神有約」火鍋店吃鍋，最後還鬧得警方出面處理。最後店家採取折衷方式，就是安排一名女員工陪同劉男用餐，但整個用餐氣氛變得詭異又尷尬。

而這項消費爭議鬧上新聞後，網友各持正反意見，有人認為店家有權設置自己店舖的規定，「誰也不能強買強賣」，但也有男網友無法接受店家這麼奇特的用餐規定，大呼「這是逼我們成立男權組織吧」。

川漢無女伴被拒

(中時新聞網)