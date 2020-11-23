第17屆「中國—東盟博覽會」將於本周27至30日在廣西南寧舉行，27日的開幕大會上，中國大陸和東盟國家及特邀合作夥伴巴基斯坦國家領導人將通過視頻發表演講，打造「雲外交」高層對話平台，續寫「一帶一路」新篇章。

在新冠疫情防控常態化形勢下舉辦第17屆東博會，既是應對疫情影響，穩住外貿外資基本盤的創新舉措，也是推動區域經濟加快復甦的實際行動。在東博會平台上，中國大陸和東盟國家不僅交易商品和服務，還交流文化和理念，完善合作機制，暢通信息管道。

今年會期將舉辦「中國—東盟自貿區全面建成10週年專題論壇」及「中緬、中菲、中泰」三場建交紀念活動；落實「中國—東盟」關於新冠肺炎問題特別外長會《聯合聲明》；舉辦第三屆「中國—東盟衛生合作論壇」；繼續設置東盟商品展區、「一帶一路」國際展區，增設粵港澳大灣區、「三企入桂」、北部灣門戶港、公共防疫及衛生展區。

此外，要擴大陸海新通道、廣西自貿試驗區展區規模，圍繞金融開放門戶建設優化金融展區；舉辦11場高層論壇，推動各領域合作機制和重大項目落地實施。通過一系列創新性展示平台及活動，助力「中國—東盟」化疫情危機為發展先機，打造雙方經貿合作新增長點。

後疫情時代，「握手合作」仍非易事。作為「中國—東盟」合作的公共產品，東博會加快服務構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，推進展會模式創新，探索線上線下同步互動、有機融合的辦展新模式，攜手阿里巴巴集團建設數字平台，打造365日永不落幕的「雲上東博會」，開闢中國—東盟經貿合作「雲上」交流管道。

本屆東博會實體展位數5400個，其中大陸境內及港澳台參展企業約佔總展覽規模的84％，境外參展企業約佔16％。

今年是「中國—東盟」自由貿易區成立10週年，也是「中國—東盟」數位經濟合作年，第17屆東博會以「共建一帶一路，共興數字經濟」為主題，開啓「實體展＋雲上東博會」模式，建設「雲展館」、「雲會議」、「雲洽談」、直播營銷推廣平台、跨境電商服務平台、基礎架構支撐體系、安全防護體系等數位信息平台，全力打造「永不落幕的東博會」。

(中時 )