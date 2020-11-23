香港當地確診人數持續飆升，市場憂心爆發第四波疫情的恐慌情緒下，恒生指數23日開高走低。截至午盤收盤，恒指跌0.18％，報26,403.17點，下跌48.37點；國企指數漲0.84％，收10,642.15點，上漲88.8點。

(工商 )