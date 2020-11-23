港疫情升溫 恒指開高走低 12:252020/11/23 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港當地確診人數持續飆升，市場憂心爆發第四波疫情的恐慌情緒下，恒生指數23日開高走低。截至午盤收盤，恒指跌0.18％，報26,403.17點，下跌48.37點；國企指數漲0.84％，收10,642.15點，上漲88.8點。 (工商 ) #開高走低 #恒指 #疫情升溫 #當地 #確診人數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指23日開高走低 10:232020/11/23 財經 新冠病毒已常駐 明年初疫苗上市 04:102020/11/23 話題觀察 防範疫情攪局 明年台北工具機展虛實同步 04:102020/11/23 產業．科技 上班族愛吃美食 米其林加持飯店 餐飲人力需求大 12:382020/11/23 生活 A股三大股指開高 金融股偏弱 10:412020/11/23 財經 攜手台灣理光 104人資學院推智能溫測考勤管理 04:102020/11/23 產業．科技 疫情中不離不棄 讓客戶很安心 04:102020/11/23 企業經營 感恩節將至 美逾1200萬人染疫 04:102020/11/23 生活新聞 《國際金融》疫苖、封鎖消息互抵 油價近持平 11:252020/11/23 財經 美確診突破1,200萬例… 感恩節假期又爆旅遊潮 04:102020/11/23 財經要聞 財經熱門新聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 都更新典範 新店行政園區落成 - 財經焦點 - 中國時報 印度欲脫中喊產業鏈靠自己 陸貨進口反激增 - 財經 債券違約連環爆 學者點出大陸國企最大弊病 - 財經 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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