大陸官方日前針對房地產企業公布「三道紅線」資產新規，根據新規標準，高達55％的上市房企負債率超70％。意味「踩線」房企已超半數，這些企業年內降負債的壓力將持續存在。

經濟參考報報導，8月20日，大陸住建部聯合中國人民銀行召開重點房企座談會，提出針對房地產企業「三道紅線」的融資監管新規，包括剔除預收款後的資產負債率（簡稱新資產負債率）不得大於70％等。三條標準中，企業達到任意一條即視為「踩線」。

中國指數研究院分析指出，在調查的28個行業當中，房地產行業資產負債率為79％，位居行業第三。若以新資產負債率的標準，55％的上市房企負債率超70％。另外，根據平安證券估算，光是2020年11至12月大陸房企境內債預計到期規模就高達人民幣833億元、境外債87億美元，到期規模相對較高，預計房企債券融資態度仍將保持積極，但規模可能會因監管單位而有所收緊。

市場分析，進入第四季，在政策引導下，房企勢必持續降槓桿，融資端持續受限。同時，房企大量推出新建案帶來供需關係出現逆轉，銷售均價料將整體走低。

(工商 )