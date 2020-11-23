81歲國民阿嬤陳淑芳出道63年，一入圍金馬就以《孤味》和《親愛的房客》，拿下影后和女配角雙料大獎，實力備受肯定，也成為目前最熱的話題，國民阿嬤歷經了這幾十年來，台灣演藝圈的巨大改變，也被翻出過去演出第一部戲《誰的罪惡》的模樣，那高貴青澀的高顏值令人讚嘆。

淑芳阿嬤是國立藝專第一屆肄業，19歲首度出演電影《誰的罪惡》，就擔起大樑飾演女主角，從此後淑芳阿嬤正式踏入電影圈，參與了許多經典作品《尼羅河女兒》、《母淚滴滴紅》、《桂花巷》、《悲情城市》等，她不只是楊德昌導演的青梅竹馬，更是侯孝賢導演的愛將，李安導演也曾大讚她是「台灣國寶」。

陳淑芳阿嬤63年前的旗袍照氣質高雅。(圖/翻攝自微博)

剛出道的淑芳阿嬤有一雙靈動的大眼睛和巴掌臉，穿上合身旗袍襯托出纖細的腰身，再搭上白色蕾絲手套，看起來氣質高雅，而另一張古裝造型，坐在庭園中的淑芳阿嬤梳起包頭，臉上的青澀稚嫩褪去，反而多了幾分溫柔賢淑，確實是人比花嬌。

國民阿嬤變得更溫柔賢淑。(圖/翻攝照片)

陳淑芳曾演過無數部電視劇及電影。(圖/翻攝自微博)

除了早期作品，淑芳阿嬤近幾年也演了許多電影及電視劇，包括《陣頭》、《角頭》、《臺灣龍捲風》、《戲說臺灣》等等，今年更是以《孤味》、《親愛的房客》兩部電影成雙料影后，也創了金馬獎紀錄。

(中時新聞網)