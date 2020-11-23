國民美食肉圓許多人都吃過，但有網友好奇，炸肉圓外酥內嫩、蒸肉圓則較清爽，不知道大家比較喜歡哪一種？貼文一出，引起網友討論，許多人認為蒸肉圓吃起來很母湯，軟軟黏黏的外皮超像鼻涕，炸肉圓根本完勝，只要吃過就回不去了。

一名網友在PTT上發文分享，國民美食肉圓炸過之後，表皮變得油油亮亮的，聞起來實在有夠香，而且外酥內嫩的口感超級誘人；反之，蒸的肉圓就沒有這麼香，不過，吃起來比較清爽，不知道大家比較喜歡吃哪一種肉圓？

貼文引發熱議，多數網友一面倒表示，「蒸的像鼻涕一樣噁心」、「蒸的是污辱肉圓」、「肉圓用蒸的根本就是詐騙」、「打從出娘胎從沒吃蒸的肉圓」、「蒸的就是巨大的鼻涕」、「一定選炸的好吃」、「 一直以為肉圓只有蒸的，吃了炸的就回不去了」、「肉圓不是炸的，就不是肉圓」、「我台南人喜歡吃炸的，蒸的超難吃」。

但也有許多南部人不滿地說「北部人都不知道蒸的多好吃」，蒸的肉圓才是王道，用油炸的實在很噁心，整顆肉圓都泡在油裡面很不行，應該是對皮和內餡沒信心，才會選擇用油炸的烹調方式，去蓋過原先食物的味道。

(中時新聞網)