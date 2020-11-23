網友詢問高嘉瑜3問題。（圖片截自該網友臉書）

民進黨立委高嘉瑜感嘆租屋10年仍買不起房，卻被起底名下有2筆建物、4筆土地，引發批評聲浪，外界更質疑藉機炒房。高22日再度澄清，若要炒房她幹嘛將兩間房子打通，只買一個停車位？而且還揹負貸款2000萬！但有網友仍再度3問高嘉瑜，希望她不要欺騙大眾眼睛。

高嘉瑜日前曾表示，台北市房價居高不下，就連她也租屋10年，嘆買不起房。但卻遭踢爆「財產申報資料，名下有2筆建物、4筆土地，都在內湖，共價值2500萬元」。

高嘉瑜17日趕緊透過臉書表示，去年12月有媒體專訪，就有報導她買房，也有財產申報。兩間室內坪數共約20坪出頭，原本要自住，但因裝潢考量以及工作忙碌，無暇處理，也沒出租，所以她現在還是住在租屋處。高嘉瑜更強調，並不是有房產就不能關心高房價議題，也會繼續堅持該做的事。

不過高嘉瑜釋疑後，又遭媒體爆料，指其疑似財產申報不實。據《TVBS新聞》報導，高嘉瑜疑似財產申報漏報停車位，且房子取得日期也不同；此外她以每坪53.6萬元購入房子，相較同時期該地點房屋每坪均價約60萬元上下、甚至有高達70萬的成交價，高嘉瑜購屋成本相對低廉。

更有媒體人在政論節目質疑高嘉瑜買房不住，邊繳房貸邊繳房租，有炒房之嫌。對此，高嘉瑜22日再透過臉書澄清，如果要炒房，不會兩間相鄰套房打通、不會只買一個車位，也不會買毛胚、不會登記名下誠實申報，停車位是登記在權狀建物共有持分，並沒有獨立權狀。

高嘉瑜表示，2年多前預售屋的均價在51～57萬元區間，且每戶條件狀況不同，人家看樹海山景，「我看民宅面馬路」；別人停車位方正，「我在前後兩根柱子間」，是所有停車位最慘的一個，且揹負貸款2000萬。

高嘉瑜更感嘆，為何這麼單純的事，竟可以被追殺一個禮拜，「我也不知道我得罪誰，因為我得罪的人真的太多」。

不過，有網友聽完高嘉瑜說法後，在臉書上三問高嘉瑜1. 停車位共同持分就不是資產不必申報？2. 內政部實價登錄價格有買賣交易時間點，騙社會大眾沒有眼睛還是不識字3. 什麼叫做毛胚屋？模板拆了以後沒有用水泥二次抹光，直接露出模板形狀叫毛胚屋！該網友懇請高嘉瑜解釋清楚，不要再隱瞞下去。

(中時新聞網)