陳淑芳一早就到林口拍戲現場報到，與導演鄧安寧親切互動。（大愛電視台提供）

陳淑芳一早就到林口拍戲現場報到，與導演鄧安寧討論拍攝。（大愛電視台提供）

資深演員陳淑芳21日才以81歲高齡，成為新科金馬雙料影后，熱愛拍戲且敬業的她，今（23日）一早8點就準時到林口報到，開始拍攝鄧安寧導演的大愛劇場新戲，一齣描述曹汶龍醫師與失智症團隊的故事。紅光滿面的她滿臉笑容地說，星期日睡了一整天，「今天第一天開拍、第一場戲、也是第一個鏡頭，什麼都是第一，好開心喔」！

陳淑芳表示，她得獎當天參加了三、四個慶功宴，到家已經周日清晨五點了，經過週日一整天睡飽飽的，覺得整個人好放鬆，再起來看劇本，發現對手戲是蘇炳憲跟方馨。雖已是手握金馬的影后，陳淑芳還是謙虛地說，自己要再加強，抱持的心態就是「不一定要當紅花，永遠的綠葉不會凋謝就好了」。

陳淑芳說，金馬獎當天想講的都講了，拍了六十幾年戲要感謝的人真的太多了，得獎在臺上就只能感謝自己的老師。

陳淑芳在大愛劇場的新戲中是飾演蘇炳憲的媽媽、方馨的婆婆，一個漸漸失智的患者，戲中也會和男主角寇世勳有對手戲。

(中時 )