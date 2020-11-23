新加坡女子團體「BY2」由雙胞胎姊妹MIKO、YUMI組成，去年另取中文藝名孫涵、孫雨，姊妹倆以精湛的舞蹈聞名，更因為雙胞胎一模一樣的長相，讓表演更加整齊劃一，只是她們越長越大，容貌也「神進化」，經常陷入整形疑雲，昨深夜Yumi上傳了「姐妹照」，卻讓網友尷尬表示：「沒標名字真的不知道誰是誰」，真相曝光後，才知是烏龍一場。

BY2姊妹花15歲時參加選秀節目脫穎而出，堅強的實力為她們贏得一紙合約，先是到台灣發展，如今則進軍大陸，而也因為年齡很小就出道，觀眾們見證了姊妹倆的完整成長史，不只從女孩變女人，甚至容貌上「神進化」，屢屢被懷疑整容，但經紀人都說她們只是化妝技巧很高超，覺得靠彩妝改變臉型很正常。

BY2深夜po出「吃貨姐妹女團」同框照」，模樣又變化。(翻攝自BY2臉書)

BY2的同框照，其實紅髮的不是姊姊Miko，而是好閨密「硬糖少女303」成員劉些寧。(翻攝自BY2臉書)

而BY2昨晚10點多po文，在北京打卡並附上三張合照，寫下「吃貨姐妹女團」，邊吃宵夜邊對鏡頭擺出各種耍帥表情，兩人打扮相當時髦，頂著妹妹頭劉海的Yumi帶著黑色漁夫帽入鏡，另一人則是將長髮染成紅色，兩人神韻類似但五官有著微妙的差異，更驚人的是，已經認不出誰是誰。

網友看了同框照後，不禁覺得BY2臉蛋又進化，直言「雙胞胎都不雙胞胎了」、「沒標名字真的不知道誰是誰」，事後有粉絲跳出來解釋，這其實不是Miko跟Yumi，紅髮的是她們的好閨密「硬糖少女303」成員劉些寧，只是都長得一副網紅臉，才會造成誤會。

(中時新聞網)