工業電腦廠安勤(3479)因疫情導致美國投票機、博弈及零售訂單出貨遞延，致使2020年營運成長動能驟降。所幸狀況已於第二季落底，在既有訂單持續出貨、醫療產品需求續強下，第三季營運已見回溫，法人預期第四季營運可望持續回升。

安勤10月底股價下探49.5元的近16月低點，11月中開始觸底回升，今（23）日開高後放量勁揚，最高上漲5.26％至58元，領漲工業電腦（IPC）族群、回升至8月中以來3個月波段高點。三大法人持續偏多操作，近2周合計買超125張。

安勤第三季合併營收10.89億元，季增9.67％、年減27.75％，本業獲利自第二季的逾8年低點回升。配合業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利0.52億元，季增近1.02倍、年減62.9％，每股盈餘（EPS）0.75元，自第二季的逾8年低點顯著回升。

累計安勤前三季合併營收36.15億元、年減13.61％。毛利率25.45％、營益率6.09％，低於去年同期28.08％、10.44％。在業外收益跳增92.53％挹注下，歸屬母公司稅後淨利1.74億元、年減43.3％，每股盈餘2.53元，仍為近4年同期次高。

受客戶需求減少及去年比較基期較高影響，安勤10月自結合併營收3.29億元，月減15.25％、年減52.33％，累計前10月合併營收39.45億元、年減19.1％，為近3年同期低點。不過，公司表示，目前在手訂單仍在、並未取消，後續何時出貨需視客戶規畫而定。

安勤受惠美國投票機換機潮顯現，陸續接獲多州新標案訂單，原先預期3月起出貨。不過，新冠肺炎疫情打亂所有進展、出貨因此遞延停擺，加上博弈及零售訂單同步轉弱，致使第二季單月營收下滑至近2年低檔水位，營運成長動能急凍。

雖然博弈、零售及美國投票機訂單出貨暫時停擺，但隨著歐洲及中國大陸需求狀況恢復，其他產品訂單需求持穩，加上耕耘醫療領域效益顯現，既有產品接獲美國及歐洲客戶急單，使安勤營運自第三季起緩步回升，目前美國床邊照護系統訂單需求持續穩健。

據了解，美國投票機短期需求雖暫時停擺，但搭配的讀卡、印票及驗票等周邊設備亦有更換需求。安勤對此年初已小幅出貨試驗，目前相關需求已率先恢復、預計年底小幅出貨，若運作成效良好，未來搭配投票機訂單恢復出貨，可望挹注更強成長動能。

展望後市，安勤表示，美國已見需求復甦曙光，智慧零售產品預計明年可望出貨、惟確切時間點仍未定。至於歐洲則視產業類別各異，零售領域需求仍弱，但工控跟自動化需求未受影響，而歐系醫療客戶大單進度雖受疫情影響稍緩，但仍持續進行中。

(時報資訊)