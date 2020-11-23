巴西衛生部周日宣布將簽署無約束力意向書，以採購4家公司和俄羅斯主權財富基金的新冠狀病毒疫苗，但該部門也表示，任何疫苖採購都仍待巴西監管機構批准。

巴西衛生部表示，政府官員上周已經與輝瑞公司（Pfizer Inc）、印度巴拉特生技公司（Bharat Biotech）、俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）、莫德納公司（Moderna Inc）,以及嬌生旗下楊森製藥（Janssen）的代表們會商。

該部門在聲明中表示，法律與技術部門正在分析這5家公司與機構提出的文件，將敲定在「適當時機」採購疫苗的最佳方法。聲明中亦指出，巴西政府已有合約在手，保證將獲得1億4290萬劑新冠疫苗，足以供至少三分之一巴西人口接種。

目前巴西聯邦政府主要壓寶阿斯利康（AstraZeneca PLC）開發的疫苗，並已經與該公司簽訂疫苖供應合約。而巴西最大的聖保羅州（Sao Paulo）地方政府則已經與中國科興生物公司，簽署一項在當地測試與生產疫苗的協議。

(時報資訊)