合庫金(5880)旗下合庫銀預計明(110年)年度將分2梯次，辦理對外徵才合計近300人，第1梯次配合農曆春節後轉職潮，率先招募98名經驗行員，第2梯次則配合鳳凰花開畢業季，提供社會新鮮人優質工作機會，預定招募儲備菁英、一般金融、資訊、資安、數位科技等各類人員共計195人。

合庫銀行響應政府改善勞工薪資條件，連續2年加薪，107年員工平均加薪幅度高達5.8%，108年員工平均加薪幅度4.53%，109年導入員工持股信託，平均員工福利在泛公股銀行排名中始終名列前茅。按108年各家金控公司年報資料，合庫金控非擔任主管職務之全時員工的年薪中位數排名公民營金控第一名。

合庫金控今年前九月累計稅後純益123.86億元，年減6.29%，每股純益為0.9元。統計顯示，合庫金今年前九月獲利較去年同期衰退逾6%，主要是呆帳費用提存影響。今年前九月，銀行較去年同期增提24億元的備抵呆帳，其中因整體放款增加1000億元，按金管會要求，正常放款須提列1%的備抵呆帳，這部分就高達10億元。

(時報資訊)