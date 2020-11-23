韓國關稅廳(Korea Customs Service)最新統計資料，11月前20日出口，較上年同期相比要成長11.1%，這也讓目前飽受疫情所苦韓國社會，多一則景氣復甦好消息。

韓國11月前20日出口高達313億美元，上年同期為281億美元，大增11.1%。細分來看，每天平均出口數字，也同步增加7.6%。

至於進口，同期則年增1.3%達279億美元。

出口是韓國經濟成長命脈，今年初曾被疫情整得要死不活的，但受到6月後被限制來往的商業活動漸漸恢復，整個經濟成長才得以因此受惠。

出口項目中，11月前20日的記憶體晶片年成長21.9%，汽車產品也有11.9%年增率亮眼表現。但受到原油價格都一直處於低檔，石化產品出口卻年減48.2%。

11月前20日期間，韓國最大出口地中國大陸，年增率為7.2%。至於美國是這次經濟數字大增最大推手，年增高達15.4%。韓國10月出口，因受工作天數減少以及疫情影響雙重打擊，曾出現3.6%衰退現象。

(時報資訊)