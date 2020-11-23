中鋼(2002)看好鋼市旺到明年第一季，中鋼集團中鴻(2014)12月盤價達成連續第六個月漲價，今年營運同樣倒吃甘蔗，全年也將可獲利。中鋼、中鴻今早領軍鋼鐵股，包括燁輝、官田鋼等下游亦聯袂上漲。

今年下半年國際需求反彈，帶動國內下游產銷逐漸回復正常，預估需求可望持續；中鋼本季產品量俱齊揚，預計第四季銷售量提升至355萬噸；明年第一季鋼市能見度仍佳，中鋼預期明年首季整體銷量比本季再增加10~15萬噸。

展望明年，中鋼指出，疫情仍是最大變數，若歐、美等重要鋼鐵消費地區疫情能緩和，明年鋼市大有可為。根據世界鋼鐵協會(WSA)預估，今年鋼鐵消費量將年減2.4%，明年將成長4.1%，消費數量由17.2億噸成長至17.9億噸。

中鴻上周五(20日)下午開出12月盤價，受惠於亞洲行情進一步走高，再加上國際扁鋼胚半成品供料吃緊，中鴻盤價「六連漲」，熱軋主力鋼品每公噸漲300元之上，漲幅逾1.6%。

繼中鋼13日開出12月內銷盤價，包括熱軋等多項鋼品，平均每公噸小漲300元後，子公司中鴻也跟進開出12月內外銷盤價，亦是連續第六個月漲價。

中鋼、中鴻上周法說會並預期明年第一季鋼價仍是向上的格局。12月內銷價適度調漲，蓄積市場向上動能。

(時報資訊)