疫情逐步趨緩，國旅人潮大爆發，國內知名景點與各大飯店皆出現人潮爆滿盛況，今年的國際旅展同時推出線上即時實體旅展，就有業者指出業績突破億元大關；1111人力銀行看到國人對國旅熱切需求，今年周年慶活動上推出各大飯店住宿優惠好禮，現在新、舊會員只需要上網登入系統，更新履歷、經歷，就可參加抽獎。

1111人力銀行飯店住宿抽獎名單有米其林指南推薦的台北美福大飯店；美福大飯店行銷公關部協理龔臻瑜指出，自從7月疫情趨緩，又碰上端午連假及暑假檔期，不少民眾紛紛計畫國內出遊，造成國旅的明顯成長，再加上政府推出振興三倍券及安心旅遊計畫的紓困措施，讓這一波住房率明顯增加了1至2成。

龔臻瑜近期觀察到，民眾雖無法出國，但會傾向規劃兩天一夜或三天兩夜的輕旅行，對此，台北美福看準這波商機，在11月25日至27日推出「跨年住房快閃」活動，房價便宜5成以上，也讓在跨年期間有規劃出外旅遊的民眾，可以提早到官網下訂。

面對接下來的國旅人潮，龔臻瑜指出，台北美福將陸續推出餐飲相關優惠措施來積極搶客，也同步增加餐飲人員的招募計畫，目前開放30多個職缺，人力需求將會增加至與去2019年尚未受疫情波及時的需求量。

(中時 )