台南市北區立賢二街與和緯路口22日下午發生一起街頭行車糾紛，騎車闖紅燈的戴男不滿被鄭姓騎士連續逼停3次，持未開鋒摺疊刀刺傷對方，血濺街頭，警方大動作逮捕，23日將戴男依照殺人未遂移送台南地檢署，不到半小時就改傷害罪嫌無保飭回，警私下抱怨根本白耗心力。

57歲戴男23日上午遭警方依照殺人未遂罪嫌移送台南地檢署，但他向檢警表示，他當天只是闖紅燈，33歲鄭男卻騎車在街頭連續逼停他3次，他向鄭男稱「我闖紅燈被撞死是我的事，你不用一直逼我車」，結果對方還下車靠近，他難忍一口氣才拿出未開鋒的折疊刀。

戴男供稱，雙方是在拉扯時，鄭男左腋下不慎被劃傷，他立刻表明要賠對方，結果警察就來了，強調根本無殺人犯意。

戴男23日遭依殺人未遂罪嫌移送台南地檢署，才過不到半小時就回到警分局，他表示要回警局牽機車回家，向警方供稱，檢察官改以傷害罪嫌將他無保飭回。

警方傻眼，仍讓他騎車回家，私下抱怨全案鬧上新聞讓警方大動作抓人，最後卻是無保飭回，簡直白費心力。

全案有民眾在臉書發文討論，不少網友反認為逼車的鄭男「吃飽太閒」、「闖紅燈乾你鳥事，管這麼多」、「自以為正義使者」、「隨意攔車是強制罪吧，他有公權力在身嗎？」。

警方呼籲，民眾看見交通違規者，可以拍照錄影存證，不必要與違規民眾接觸起衝突。

(中時 )