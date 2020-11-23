外表亮麗的立委高嘉瑜自爆因為自己有「囤積症」(英文：PFASs)，住家東西堆積如山像資源回收場，尤其是衣服，從地板一直堆到半牆高，十分驚人。亞東醫院精神科潘怡如醫師分析，有拚命囤積或大量貯物傾向的人，大多具有強迫性（症）人格，幾乎到了無法自拔的程度，有此情形的人，以女性和老人較多，建議就醫接受心理諮商。

高嘉瑜因為房產爭議，自爆自己租屋居住，結果意外爆光她的囤積症，從她的臉書公佈的照片可以看出，她囤積的大部份是衣服。

高嘉瑜自曝房間現況。（圖片來源 / 取自高嘉瑜臉書）

潘怡如曾接受《康健》訪問時指出，許多人因為物品到處堆積，佔據生活空間，已經無法在廚房煮飯、用浴缸洗澡、在床上睡覺，這是一種明顯囤積上癮行為，有些並伴隨其他心理疾病，譬如酒精成癮、情緒障礙等，需要就醫診治，並接受心理諮商輔導。

囤積症每20人就有1人

美國曾做過統計，約有600萬人口有嚴重的囤積行為，平均20人中就有1人，各種年齡層都有，算是相當普遍的問題。美國甚至有兩個電視節目「囤積者（Hoarders）」、「囤積：活埋（Hoarding: Buried Alive）」專門探討這個議題與族群。

潘怡如根據國外研究指出，習慣大量囤積的人，普遍具有人際上的困擾，容易導致家庭失和、夫妻離異，生活孤立，更造成環境髒亂、孳生病菌。《國家地理頻道》曾報導一名豢養上百隻流浪狗的女士，因為自己沒有能力照顧，造成狗兒爆發傳染病，引起當地社區居民抗議，最後在公權力強力介入下，接管了這批流浪狗，才解決了這場紛爭。

女性、老人較喜歡囤積

囤積物品也有性別、年齡之分。一般而言，女性和老年人較傾向囤積物品，女人受情緒（心理）影響較多，常會衝動消費，或者用購物排遣空虛、獲得慰藉。

因偷竊而吃上官司的女演員琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）就曾親口坦承，對於流行服裝與鞋子有不可抗拒的迷戀，自己就像攝影機的鏡頭一樣到處蒐獵，並且大量囤積。

老年人則大多為生理因素，醫界推測與腦部前額葉功能逐漸退化有關，血清素分泌不足，難以做決斷。

社福人員訪視獨居老人，發現有不少老人家習慣性地從外面撿拾廢棄物品回來，看到什麼，就搬什麼，也不管東西是否有用。曾協助診斷上百名病患的波士頓大學社工學院院長史黛凱蒂（Gail Steketee）指出，許多囤積狂都與青少年的成長背景有關，他們比同年齡的人對於物品較依戀，很難丟棄東西；到了30歲左右，囤積雜物的症狀明顯開始出現；到了老年，更變成一個主要的行為問題。

國內有一名和母親同住的檢察官，住家是一棟8、90坪大的豪宅，但滿屋子堆的都是物品，幾乎寸步難行，因為老人家不准家人任意搬動她的東西，否則就翻臉罵人。兒子請專人來幫忙清理之後，不久家裡又造起另一座「山」，兒子很無奈，就連清潔顧問公司的工作人員也覺得很沒有成就感。

物品如洪水氾濫 必須減法斷捨離

即使不是因為心理疾病造成囤積，也不應該把生活環境變成倉庫。近幾年以《斷捨離》在日本引發風潮的生活管理諮詢師山下英子，指出一個十分普遍的社會現象，絕大多數人都是不斷地使用「加法」過日子，這個也要，那個也想買，走在街上，到處都充斥著物品和商品，不斷刺激消費行為，導致物品超載，過度負荷，「猶如氾濫的亞瑪遜河，」她形容。

經常受邀到社區授課演講的「收納達人」謝宛鈴觀察，一般人最容易囤積的物品，包括衣服、書籍、CD、DVD、紙箱、報紙、寶特瓶，有些人甚至保存10、20年的購物袋，過期多年的水電帳單也捨不得丟，將整個抽屜塞爆。「到底是丟不掉，還是不想丟掉？」謝宛鈴反問，對方常常回答不出個所以然。

堆積如山、如洪水潰堤的物品，擾亂了生活秩序。有17年家事管理顧問經驗的「妙管家」總經理張耿榕透露，曾碰過一對中產階級夫妻，因為工作忙碌，沒有時間整理，家中廚房水槽裡堆疊髒亂的碗盤有如一座小山，客廳也幾乎沒有立錐之地，「三天三夜也清理不完，可能需要開一部怪手去剷平，」張耿榕搖搖頭。

一個堆滿雜物的空間，等同自我否定、自我懲罰，容易產生影響心靈的廢氣，對身心造成不良循環。若是進一步深究，背後反應的是對物品的執著，即使不需要、不適合、不舒服，但就是不想丟掉，一直擱在那裡，結果物品從原本的「保管」，變成「放著不管」，最後則是「感覺麻痺」。

捨棄可以啟動能量

山下英子提出3個原則，極力呼籲現代人從令人窒息的物品氾濫狂潮中解脫：「斷」絕不需要的東西；「捨」去多餘的廢物；脫「離」對物品的執著。

「斷捨離可以帶來意識、環境與氣場的變化，」她觀察到一個奇妙的現象，許多人一旦開始實行捨棄，生活往往也出現急轉彎，成為人生的重要轉捩點，譬如換工作、辭職、搬家、離婚、結婚……，「就像是打開蓋子，突然釋放內在的能量，重新啟動對生命的熱力，」她生動比喻。

捨棄東西的確可以改變一個人的消費行為與價值觀，逐漸回歸到原點。一名女性室內設計師，職場表現出色，但家裡卻慘不忍睹，因為她在家裡很少受到讚美，覺得沒有成就感，轉而向外尋求認同，也是為了逃避現實。她原本打算換屋，在重新審視居住環境之後，開始腳踏實地動手整理，後來覺悟「不是家裡太小，而是東西太多」。透過斷捨離，女設計師不但省下幾千萬的購屋費，也找回了自我價值。

很多年前，山下英子也曾經為了收納物品而苦惱，雖然嘗試做過分類，依舊把櫃子塞得滿滿的。後來，她決定用「減法」，開始捨棄東西，深刻體悟不值得為物品花如此多的精力、時間、金錢和勞力。山下英子前後花了10年練習，終於學會放下對物品的執著。

面對物品就是面對自己，整理環境就是整理自己，能夠擁有放鬆的空間，才是愛自己的表現。正如山下英子形容，非整理不可的物品，就像不得不面對的敵人，只會增加我們的煩惱，一旦去之而後快，取回被霸佔的空間和能量，從此才能神清氣爽，高枕無憂。

(中時新聞網)