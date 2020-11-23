日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，特別是在北海道急速升溫，讓北海道政府已決定暫時將第一大城札幌市，排除在中央政府振興旅遊方案外，盼遏止疫情持續擴散。

日本讀賣新聞報導，北海道政府22日已決定，將暫時把轄內第一大城札幌市，排除在振興旅遊方案Go To Travel（去旅行）適用範圍外。日本政府尊重北海道政府的意願，預料將排除札幌市。

負責因應疫情的日本經濟再生擔當大臣西村康稔22 日在電視節目上，談到暫停部分振興方案對象時說，這幾天就會提出大方向，並跟疫情擴大的都道府縣知事合作因應。

西村的說法顯示，日本政府近日就將決定暫停對象區域等細節，且伴隨暫停後衍生的取消行程手續費，原則上將由中央政府負擔。

日本政府21日決定對振興旅遊方案進行政策修正，首先是交由各都道府縣知事判斷，之後再由中央政府做最後決定。北海道政府今天將跟札幌市政府商議，傳達中央政府的看法。

北海道政府官員表示，快的話本月26日就將排除札幌市，排除期間可能持續到12月上旬。

札幌市單日新增病例數19日以197例創新高，22日仍維持單日154例、占北海道整體病例63%的高水準。北海道政府憂慮病例持續增加將壓迫醫療能量，認為暫時排除札幌市是適當判斷。

日本厚生勞動省內提供建言的單位示警，除了北海道，東京都、大阪府、愛知縣同樣有疫情急速擴大可能；日本政府防疫對策分科委員會建議，要不要暫時停止該區域適用振興旅遊方案，可以用是否符合4階段警戒等級第3級狀況作為判斷。

日本政府雖然尊重各地方知事判斷，但如果暫時停止適用振興旅遊方案的地區增加，將對整體經濟造成打擊，所以希望能將暫停區域限縮在最小程度。至於暫停期間，目前有大致以3週左右作為標準的方案。

北海道新聞報導，北海道新增病例數在本月5日首度出現三位數的119例，接著在9日就逾200例，20日更一舉突破300例。

專精病毒傳染病學的日本長崎大學大學院教授安田二朗說，Go To Travel從10月起將東京都納入適用範圍後，造成民眾往來北海道更加熱絡，可能是北海道疫情持續延燒的主因。

沖繩時報報導，截至21日的最近一週每10萬人口新增病例數，北海道以31.02例居冠、大阪府21.25例居次、東京都18.84例排名第3、沖繩縣17.64例排名第4、愛知縣13.48例排名第5。

朝日新聞日前報導，北海道政府17日決定提升札幌市警戒等級到相當於第4級，籲請札幌市民眾避免不必要及不緊急的外出、也不要離開札幌市，這項無法律效力的籲請措施將持續到27日。

北海道政府試圖用這種獨特的「封城」方式，避免札幌市疫情擴散到整個北海道，但只要想維持Go To Travel等經濟活動，「封城」的效果就很難預料。

(中央社)