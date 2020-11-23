蔡英文總統今天表示，資訊操縱者試圖利用我們的言論自由，將專制取代我們的民主制度。 她也透露，我國政府還與社群媒體和科技公司合作，其中包含臉書、Line、Google、奇摩和PTT。在雙方共同努力下，協助識別和管理假訊息。

蔡英文今天以民進黨主席身分受邀在亞洲自由民主聯盟（CALD）第13屆大會開幕致詞，以「守護選舉之安全與完整性：避免威權主義與假訊息之干擾」為題進行演講。

蔡英文提到，台灣就是一個例子，展現出一個民主國家如何在不損害民主程序、制度和價值之前提下，制訂出打擊假訊息策略和方式。

她說，我國政府和民間社會成員一直在合作，以減輕「訊息疫情（infodemic)」所影響的範圍和程度，並舉例台灣事實查核中心、Cofacts真的假的、g0v台灣零時政府、MyGoPen、台灣民主實驗室、IORG、假新聞清潔劑Fake News Cleaner和財團法人開放文化基金會等民間組織在打擊假訊息方面的貢獻。

蔡英文還提及我國政府還與社群媒體和科技公司合作，其中包含臉書、Line、Google、奇摩和PTT。在雙方共同努力下，協助促進透明度和實施自我查核和事實查核機制，以識別和管理假訊息。

蔡英文表示，在台灣，我們聯合抗疫的方式又稱為「台灣模式(Taiwan Model)」。在對抗假訊息方面，我們也有一個相對應的「台灣模式」，擁有正確訊息的公民和強而有力、信心滿滿的民主制度就是最好的防禦手段。同時，台灣經驗是民主價值在面對威權勢力重要之戰的最佳示範。

民進黨發言人謝佩芬表示，CALD由亞洲各支持自由民主的政黨組成，它的一舉一動都是重要標竿；現任駐美代表蕭美琴曾於2018年以國會議員的身分代表民進黨擔任CALD主席，今年7月剛卸任。謝佩芬說，此次蔡英文受邀於第13屆大會開幕致詞，就全球關注的假訊息進行演說，代表台灣對抗假訊息的經驗受國際肯定。

(中時 )