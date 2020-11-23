美國海軍亞太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman），昨（22）日傍晚率團搭機降落松山機場，預計在台停留3天。對此，李正皓指出，台美之間戰略的合作已經全面展開，且是不可逆的過程。

對於史達曼來訪，我外交部並未否認，僅表示此行並未公開，沒有進一步說明。史達曼為美軍印太司令部轄下「J2」少將情報處長，昨抵台後，預計24日離開。據了解，此行將視察台美間的情報資產，並交流區域情報資訊和相關布局，全程由美國在台協會（AIT）陪同。AIT昨則表示，無可奉告。

李正皓分析，若消息為真，表示台美之間戰略的合作已經全面展開，而且是個不可逆的過程。他指出，史達曼曾任夏威夷聯合情報行動中心太平洋司令部研究組的第一任負責人、美國海軍情報局中國第一任高級情報官，以及美國艦隊司令部指揮官倡議組織的第一任主任，目前是美國印度太平洋司令部J2部門的指揮官，工作任務正是印太情報蒐集與分析。

若美國環保部長惠勒（Andrew Wheeler）來台的意義是政治宣示大於實質意義，李正皓表示，那史達曼少將這類在美軍中負責對中、對印太最機敏任務的人物來訪，其中蘊含的實質意義，絕對遠大於政治宣示，同時也意味著台灣在美國印太戰略中的重要角色。

近4個月內連續3名美國高官旋風來台，包括先前已來台的美國衛生部長阿札爾、國務院次卿柯拉克，及美國環保署長惠勒預計率團在下月5日訪台3天，主題為海洋保護、空氣品質與兒童健康。外交部表示，政府去年底就邀請惠勒來訪，因全球新冠肺炎疫情打亂原有行程，訪台細節仍在討論中。

(中時新聞網)