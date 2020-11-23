土城員和段青年住宅今舉行上樑典禮，新北市副市長陳純敬、新北市議員江怡臻、洪佳君等人皆出席，陳純敬表示土城青年社會住宅距離捷運海山站、土城醫院都相當近，車程不到10分鐘，全案總共有4棟建築，可提供534戶住宅單位，住宅不只有綠美化空橋連通1到3樓，社區內更有托育托老、庇護工場、青創中心等多元化空間，創造青銀共居空間，預計工程將在明年7月完工。

新北市城鄉發展局指出，員和段青年社會住宅位在土城莊園街和學府路2段交叉處，走路至捷運海山站只需10分鐘，距土城醫院、土城交流道車程不到10分鐘，交通位置相當便利，社區將有4棟地上12至14層樓、地下3層樓的建築，其中住宅1樓將設置公共托老托育、庇護工場空間，2樓將有青創中心，建築也採智慧綠建築設計，住宅間設有聯繫居民的空橋、中央也有綠美化休憩廣場，預計可供534戶入住。

城鄉局補充，一般民眾登記青年社會住宅，將採附近租金市價8折，若是中低收、弱勢族群等優先住戶租金則採市價64折，目前土城員和段青年住宅尚未開放登記，須等明年7月完工後才會陸續進行登記作業。

陳純敬表示，土城員和段青年社會住宅特別之處在於青銀共居，讓青年和銀髮族生活在同一社區，讓2代居民互相了解、幫忙，加上社區內的托老托育等公益空間，使居民能在社區工作，將小孩、長者放在托老托幼照顧，這樣的服務才是讓青年生育率提高的誘因。

新北市議員江怡臻表示，土城員和段住宅地理位置很好，附近重劃區也有不少新建案，預計土城未來遷入人口將增多，之後會在議會要求補足週邊生活機能和教育設施，爭取人行道、機車格、公園綠地、學校班級數等，讓土城做到真正的安居樂業。

(中時 )