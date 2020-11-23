工研院在基隆廟口夜市佈建全台第一座「先進AI光達人流感測系統」，在疫情期間有效管控進出夜市人潮。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院再獲國際獎項肯定！在經濟部技術處科技專案支持及中華軟協推薦下，工研院開發的「先進AI光達人流感測系統」及「次世代AI驅動智慧理財技術」，在第24屆世界資訊科技大會分別拿下「傑出貢獻獎」與「傑出數位創新獎」，讓台灣資通訊研發能量再獲國際矚目。

工研院量測中心執行長林增耀表示，在新冠肺炎疫情蔓延之際，工研院運用AI人工智慧科技在基隆廟口夜市佈建全台第一座「先進AI光達人流感測系統」，讓基隆市管控進出夜市人潮，分析尖離峰人潮，掌握停滯人潮甚至可分析人流流向，以保持安全社交距離。

先進AI光達人流感測系統，可提供區域人流監控服務外，更可推動做為活動數據統計、互動式服務與擴增實境的應用，將是政府推動城市防疫的新利器，獲得全球資通訊科技應用「傑出貢獻獎」。

工研院巨量中心執行長馮文生表示，運用AI人工智慧深度學習技術分析交易資料、經濟指標、政策報告等巨量異質性財經資料，以多種模型預測市場方向，產生獨到的「機器人市場觀點」，研發的「次世代AI驅動智慧理財技術」，比目前市面上的理財機器人更先進。

簡單說，投資人只要設好「預期報酬率」或「期望配息率」，就可提供最小風險的投資組合或最佳配息組合，當機器人預期市場趨勢或基金表現出現改變，便可動態進行資產配置調整，方便小資族理財，降低投資風險，也可避免人為操作弊端，榮獲全球資通訊科技應用「傑出數位創新獎」。

(中時 )