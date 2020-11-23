「球爸」拉瓦爾(LaVar Ball)的另一個兒子拉梅洛(LaMelo Ball)現在是黃蜂隊球員了，但拉瓦爾還念念不忘他當年對麥可喬丹(Michael Jordan)的「挑戰書」。球爸不打算閉嘴的樣子，仍吹牛可以一對一打敗喬丹。「我們來了，MJ！」

拉瓦爾甚至提議用付費收看的方式轉播，「這有何不可？大家還願意花錢看50多歲的麥克泰森(Mike Tyson)復出比賽呢。」球迷也想看喬丹親自出來滅他的臭嘴，當然喬丹懶得理他，但真的對打只是趁了拉瓦爾的願，畢竟他沒什麼可失去的，還能博取更大知名度。

拉梅洛不好意思拆老爸的台，他向媒體TMZ表示：「我不認為他們會比啦，就算真的去打，我想大家都知道結果會怎樣。」拉梅洛說他愛他的家人，但是「一邊是我老爸，一邊是我老闆，我只能兩邊都幫。」

拉瓦爾跟喬丹的身高都是198公分，體型相等，球技天差地遠，他的優勢是比喬丹年輕4歲，還有不相伯仲的垃圾話功力。拉瓦爾吹牛的本事是網路認證過的，搜尋引擎Google的演算曾誤把拉瓦爾當成「NBA創辦人」(其實是大球品牌創辦人)，當時NBA充斥著他的新聞。拉瓦爾對於喬丹看中自己的兒子也很得意，大言不慚地說是「英雄相惜」。

(中時新聞網)