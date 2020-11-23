行政院長蘇貞昌今日出席龍華科技大學「行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」揭牌典禮，被問到5萬人秋鬥上街抗議執政黨等議題時表示，政府也繼續蒐集各方面的意見、整理，都會自己來做盤整，同時也會適時的向各界報告。

今年秋鬥遊行號稱30年來最盛大，國民黨號召民眾上街抗議開放萊特多巴胺美豬，也抗議政府箝制新聞自由、言論自由，人數超過5萬人。

蘇貞昌表示，對於人民不管多、不管少、不管怎麼樣的訴求，政府都非常仔細地聆聽，對於昨天很多訴求，部會都已經有一些回應，也繼續蒐集各方面的意見、整理，都會自己來做盤整，同時也會適時的向各界報告。

總統蔡英文在民進黨中常會中，要求官員與基層溝通，行政院如何做？蘇貞昌表示，行政院、政府在為人民做什麼，本來就要讓人民知道，我們透過各種方式，包括在立法院做施政報告，回答立委的質詢，都是透過對國會的報告，讓人民知道。也希望國民黨的立法委員不要再阻擋，讓行政院長上台來對人民報告，人民就更容易知道。

另外，國民黨想找蔡英文辯論美豬議題，也已經杯葛蘇貞昌施政報告11次。蘇貞昌回應，依據憲法規定，行政院長到立法院報告並答詢，所以詢答就是最好的辯論，這是憲法規定，但國民黨立法委員阻擋了11次，使得這個程序沒有辦法進行，實在是很可惜。希望國民黨立委，這個是可以進行，可以這樣子來做，不要這個可以做，不做，卻來另立其他的要求，反而捨近求遠。

(工商 )