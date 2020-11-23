台中市全面朝盧市長「富市台中、新好建設」的願景努力。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

「路平、燈亮、水溝通！」台中市長盧秀燕上任後積極推動「道路燙平」專案，建設局長陳大田23日向市民報告好消息，在市府同仁及工程團隊努力下，目前燙平路段已突破500條、長度達224公里，未來也將持續以高效率、高品質做好每件燙平工程，守護市民幸福回家的路，朝盧市長「富市台中、新好建設」的願景努力。

陳大田表示，建設局以每年燙平100公里道路為目標，盧市長重視區域均衡發展，因此燙平專案均衡涵蓋山、海、屯、市。除了投入市府預算，市府也積極向中央爭取前瞻計畫補助，108、109年分別獲中央0.83億元及1.9億元補助，110年也已提早啟動提案前置作業，此外，台中市道路考評更榮獲內政部營建署直轄市組「優等」肯定。

陳大田指出，燙平專案施工時，同步進行孔蓋下地、汰換老舊管線、協調建案管線、齊平設置排水溝蓋、改善路基及無障礙設施等，以減少重複開挖，大幅提升道路平整；另外也同時納入循環經濟觀念，推廣12米以下道路面層、底層及12米以上道路底層可使用再生瀝青，藉此降低道路工程對環境衝擊，落實環保理念。

建設局強調，燙平施工期間因須封閉道路影響交通，施工前會舉辦地方說明會、張貼施工宣導單等方式宣導改道資訊，並聘請義交協助指揮交通，降低用路人通行不便，感謝用路人體諒，一起完成更安全、平坦的道路。

(中時 )