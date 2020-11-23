台中驚傳1男1女桶屍案！警方日前獲得民眾報案，循線在台中與苗栗山區，分別尋獲54歲男子與3年前通報失蹤的16歲少女，據了解，這2起命案疑似台中某犯罪集團，狠奪還不出錢當事人的性命，再殘忍手法處理遺體，稍早6名嫌犯已落網，據傳聞，少女疑似發現該集團殺人或犯案過程，才慘遭滅口。

據了解，整起案情之所以曝光，是疑似犯下桶屍案的台中犯罪集團成員，良心不安，向警方供出線索，此案才揭露。中部犯罪打擊中心循線在台中及苗栗山區發現遭遺棄桶屍，並找出遭淋強酸、已面目全非的2具遺體，檢警鑑識比對後，一名被害人疑為54歲男子，1名為2017年通報失蹤的16歲少女。

據悉，該犯罪集團處理債務糾紛的手段相當殘忍，被害少女僅因幾千塊的糾紛，於2017年遭被殺害後裝進鐵桶內，淋下強酸溶屍灌入水泥，棄置苗栗山區；54歲男子遭殺害後，也被裝進鐵桶內棄屍台中山區。

警方稍早已逮捕6名涉案嫌犯，目前仍在偵訊中，據「東森新聞雲」報導，有消息傳出，被害少女疑似知道該集團殺人或犯案經過，才會只欠區區幾千元就慘遭滅口，檢方仍在調查釐清中。

(中時新聞網)