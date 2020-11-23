川普下台前可能再對北京揮重拳，根據路透社看到的一份美國商務部草擬清單副本，川普政府接近宣布89家大陸航空航太公司及其他公司有軍事關聯，限制這些公司購買一系列美國商品及技術。

路透社今（23）日獨家報導，美國商務部在一份規則草案中羅列了一份清單，其中涵蓋89家大陸航空航太科技等公司、以及28間俄羅斯公司，將這些公司列入「軍事最終用戶」（Military End User），被列入清單後，美國企業必須事先取得許可，才能向這些受管制公司出售商用設備。不過路透社指出，美企申請許可，被打槍的機率大於批准的機率。

根據路透社看到的清單內容，上頭包含在大陸業界帶頭和波音（Boeing）及空中巴士（Airbus）競爭的中國商用飛機公司（COMAC）以及中國航空工業集團公司（AVIC），另外還有10間相關實體企業。

最近幾個月來，川普升級對大陸的行動，10天前他公布行政命令，禁止美國企業投資被華府視為受大陸解放軍所有、或控制的陸企。今年4月，美國商務部擴大解釋「軍事最終用戶」的定義，「軍事最終用戶」不只涵蓋武裝部隊及國家警察，也包含任何支持、協助維護、生產軍事物品的個人及企業實體，就算他們原本的主要業務和軍事無關。

受美國商務部出口限制的設備與服務範圍廣泛，包含文書處理等電腦軟體、數位示波器等科技設備，另外也涵蓋航太零部件。在航空領域，受管制的設備幾乎涵蓋所有零件，從飛行控制箱的支架到引擎等都是。

路透社指出，如果公布這份清單，屆時恐加劇美國和中國之間的貿易緊張關係，並且進一步損害向陸企出口民航零件的美國企業。美國奇異公司（General Electric）與漢威聯合公司（Honeywell International）都是中國商用飛機公司的供應商，並且和中國航空工業集團合資。

路透社指出，這份清單曝光的時機點相當敏感，美國政府上周許可波音復飛737 MAX機型後，波音目前正尋求中國民航管理局的復飛許可。

一名匿名美國官員表示，光是創造一份清單就足以構成挑釁行為；另一名航空業消息人士評論，美國此舉恐激怒北京報復，此外，他也指出，至少一名美國供應商對於中國商用飛機公司被列入黑名單感到意外，該公司先前已確認中國商用飛機並非「軍事最終用戶」。

業內人士分析，這份清單也可能讓歐洲競爭者藉此公開宣傳他們的製造商不會面臨這些障礙。

前商務部官員、現為華府貿易律師的沃爾夫（Kevin Wolf）表示，商務部已經將這份規則草案交給科技顧問委員會，不過草案內容仍可能再修訂，他說這份草案若要在川普政府任期內生效，時間迫在眉睫，官員必須在12月中前將草案內容送交「聯邦公報」（Federal Register）。

(中時新聞網)