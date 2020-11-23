配合政府創新創業政策，發展亞洲矽谷產業，教育部補助龍華科大4350萬元成立「行動通訊模組測試與調校類產業人才培育基地」，並在今天揭牌，之後將致力於資通訊產業專業人才培育。

龍華科大這次獲教育部「優化技職校院實作環境計畫」經費補助，鏈結產業界及夥伴學校豐沛資源與能量，建置貼近產業環境的人才培育中心，搭配「通訊電路與天線」培訓學程規畫，訓練學生具備無線通訊模組測試與調校技術的實務操作能力，培育產業所需且具跨領域、符合國際產業發展脈絡的技職人才。

今日開幕的「行動通訊模組類產業人才培育基地」，設置「行動通訊模組調教類產業實驗室」、「行動通訊產品工程驗證實驗室」及「EMC／EMF產品設計驗證實驗室」三間實驗室。

教育部表示，此基地打造貼近產業環境的類產線實作場域，鏈結在地產業、法人機構及夥伴學校豐沛資源與能量，積極推動種子教師培訓、技優學生培育及企業技術人力訓練，共同開設培訓課程及開發實作教材，強化教師實務經驗及學生實務操作能力，培育5G無線通訊模組測試與調校技術的實務人才。

龍華科大指出，學校長期致力於推動產學鏈結、學用合一的實作教育模式，積極深耕產學合作，獲教育部補助達1億元以上經費建置「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，其中3D電路板工廠目前已陸續承接訂單進行微量生產，人才培育方面也有卓著成效。

龍華科大說，因應未來5G行動通訊產業，今日開幕的行動通訊人才培育基地，將可培育出優質的通訊產業人才。

(中時 )