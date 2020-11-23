為強化台灣在地品牌的形象行銷，台灣板金經營協會上周五於台中東海大學舉辦「2020品牌經營提升論壇」，並邀請業界名人包括巨大集團前執行長羅祥安、國際顧問師詹志輝、東海大學學務長羅文聰主講，藉由專業講師的分享，可以讓協會成員對於品牌行銷更有想法。

受到新冠病毒疫情影響，各行各業都被打亂原本的步調，產值也不比以往，為了打破僵局，台灣板金經營協會秘書長莊忠益表示，要將台灣傳統產業結合起來，即使是傳統代工產業也要做出品牌，躍上國際。

因此聯合板金AI國家隊、永續企業經營協會主辦，1111人力銀行、東海大學、東海AI中心等單位協辦「2020品牌經營提升論壇」，以品牌國際化、經營精實化、生產數位化為三大主題，希望能對協會成員有所幫助，突破現況。

板金經營協會理事蔡瑩瑩提到，這次論壇主講者都是業界名家，由巨大集團前執行長羅祥安主講「品牌(接單)國際化」，透過經驗分享，讓與會者了解國際化品牌的成長之道，協助台灣在地產業可以放眼世界。

詹志輝講述主題「經營精實化」，分享如何協助企業建立國際競爭力，並運用高效率創造競爭力；羅文聰特別提到，這次疫情正好也是傳統產業轉型的最佳時間，保留傳統精華，再運用人工新智慧結合，就能完成過去老闆眼中的不可能任務，更新企業體，再創新產值。

危機也是轉機！當疫情襲擊全球經濟，各行各業被迫因應轉型求生，一向被視為人才前哨站的高等教育，大學文憑已不能完全保障就業；1111人力銀行針對29歲以下青年進行調查發現，有高達6成6受訪者的現職工作與在校所學無關，而無法學以致用的五大原因包括：理論與實務差距過大(58.7％)、一技之長不足以滿足企業需求(37.9％)、學校課程不夠專精(31.8％)、畢業人才供過於求(23.2％)及產業變動快，開設科系課程跟不上(19.1％)。

1111人力銀行副董事長劉美葵表示，受少子化及技職教育長期遭到漠視的影響，技術型人才長期匱乏，板金屬於傳統、重要且基礎的行業，應用範圍廣泛，專業板金人才更是一位難求，例如大台中地區是機械產業重鎮，對板金人才有很大的需求，為落實學用合一與產業鏈結，「1111產學合作平台」扮演業界與學界橋樑，透過合辦課程、技術合作、企業參訪及企業實習等方式，協助學生提前接觸職場，藉由做中學，學中做，增加工作經驗、進一步了解產業的趨勢與需求，提高自我競爭力。

(中時 )