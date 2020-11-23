台股上周漲幅達3.34％，指數持續寫下歷史新高，來自於外資買盤相當強勁。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超499.26億元，連續三周買超400到500億元，累計今年以來至上周五為止，賣超金額降至5,581.09億元。

外資總持有股票市值為18兆6,557.15億元新台幣，占全體上市股票市值的44.71％，較11月13日的17兆8,297.78億元新台幣，增加8,259.37億元。

在個股部分，上周外資自集中市場買超最多的是聯電(2303)，總計買超78,507張，旺宏(2337)買超68,434張居次，元大金(2885)買超52,231張排第三。

賣超方面，外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司依序為：群創(3481)、玉山金(2884)及中石化(1314)，賣超張數分別為：133,642張、33,614張及28,295張。

(時報資訊)